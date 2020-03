Ha utilizzato la più classica delle metafore calcistiche, di modo che il concetto sia chiaro a tutti. Dopo un ammonimento, se ne segue un altro scatta l’espulsione. Ma, attenzione, l’espulsione può anche essere diretta, qualora la situazione fosse talmente grave da non avere alternative. Il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, alla testa dello Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC), ha tracciato un bilancio «né positivo né negativo» della prima vera giornata, oggi, del Ticino dalle serrande abbassate. Il suo è stato un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva. Perché non tutto è filato liscio. «Abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di privati cittadini, che ringrazio per il loro senso civico. La Polizia vigila, controlla ed invita a rispettare i divieti imposti dal Consiglio di Stato. Se un’attività deve restare chiusa, così dev’essere. Resto comunque positivo per i prossimi giorni. Sono convinto che tutti capiranno la particolare situazione che stiamo vivendo», ha specificato il comandante dello SMCC. Altrimenti son cavoli amari. Ossia potrebbero essere emanati dei decreti d’accusa, con multe fino a 10.000 franchi. «Sinceramente non vorremmo arrivare a questo punto. La Polizia ha anche altri compiti, oltre ad occuparsi dell’emergenza legata al coronavirus. Occorre continuare a mantenere l’ordine pubblico. Ma se le misure decise dal Governo non verranno rispettate saremo costretti ad intervenire», ha rilevato il numero uno della Polizia cantonale.