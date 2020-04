«In un momento così difficile e particolare occorre sfruttare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per portare qualcosa di bello nelle case degli anziani e non solo», si legge nella nota. Il filmato di Stefano Mosimann, reso disponibile da Pasqua sul sito dell'Associazione Ticinese Terza Età «è in grado di arrivare al cuore dei nostri pensionati così come di raccontare qualcosa della nostra storia alle nuove generazioni».