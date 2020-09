Era da quasi nove mesi che il Comitato cantonale del Partito popolare democratico non si riuniva. L’ultimo incontro del parlamentino si era svolto il 19 dicembre, poche settimane prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Una pandemia che, hanno ricordato il presidente Fiorenzo Dadò e il direttore del DSS Raffaele De Rosa, ha richiesto scelte difficili. Alle quali se ne aggiungeranno molte altre. «Se il PPD vuole riprendersi un posto rilievo nel Cantone non deve aver timore di prendere posizione, e di battersi, su temi importanti e difficili», ha rimarcato. Tra questi temi vi è indubbiamente l’iniziativa dell’UDC per un’immigrazione moderata, in votazione il prossimo 27 settembre e molto dibattuta anche all’interno dello stesso PPD. In vista del voto, il Comitato ha ospitato un dibattito a quattro voci con il vicepresidente del PPD Marco Passalia (il quale ha sostituito Fabio Regazzi, impegnato con i lavori parlamentari a Berna) e il dirigente del PS Danilo Forini per il fronte dei contrari e la consigliera comunale luganese dell’UDC Raide Bassi (in sostituzione del consigliere agli Stati e presidente nazionale dell’UDC Marco Chiesa) e il deputato PPD in Gran Consiglio Paolo Caroni per il fronte dei favorevoli.

Un dibattito animato

I primi a duellare, moderati dal giornalista Marco Bazzi, sono stati proprio gli esponenti popolari democratici. «Perché c’è ancora un dibattito? Il 9 febbraio 2014 abbiamo votato un’iniziativa contro l’immigrazione di massa. Se fosse stata applicata probabilmente non saremmo qui», ha esordito Caroni. «Con questa nuova iniziativa non si vuole interrompere ogni forma di libera circolazione in Svizzera. Lo scopo è controllare l’immigrazione». Pronta la replica del collega di partito: «Credo che ci sia un disguido di base: dall’altra parte tutti dicono che si troverà una soluzione ai problemi del Ticino quando sappiamo benissimo che la clausola ghigliottina farà saltare tutti gli Accordi bilaterali. In un momento storico di incertezza vogliamo una crisi nella crisi?», si è chiesto Passalia.

Le misure di protezione

«Si evidenziano solo gli aspetti negativi riconducibili alla libera circolazione. In 20 anni il tasso di disoccupazione è rimasto uno dei più bassi in Europa e il salario netto medio è il doppio rispetto media europea. Il sistema attuale non è perfetto e non è un caso che il Ticino abbia un elevato numero di contratti collettivi e contratti normali di lavoro». Detto dei problemi del mercato del lavoro, i due fronti si sono immancabilmente scaldati sulla soluzione proposta dall’iniziativa e sulle sue conseguenze il giorno dopo la votazione. Bassi «l’iniziativa è la risposta a questi problemi», una risposta da dare «senza fare terrorismo psicologico». A suo dire, infatti, non è detto che l’Unione europea decida di applicare la clausola ghigliottina che farebbe saltare anche gli altri sei Accordi bilaterali del pacchetto. «Accordi che sono anche a vantaggio dell’UE – ha ribadito – È inutile che spaventiate la popolazione evocando scenari catastrofici». Per i contrari si tratta invece di un vero e proprio salto nel buio. Passalia ha ricordato che «ci sono settori o aziende che dovranno delocalizzare all’estero». Questo «è uno scenario terribile». Dal canto suo, invece, Forini ha posto l’accento sul problema legato ai salari: «In Ticino le retribuzioni minime non permettono di vivere dignitosamente. Se l’iniziativa venisse approvata cadrebbero anche le misure di accompagnamento e perderemmo dunque questi minimi strumenti di protezione». Dopo aver deciso di procedere per scrutinio segreto, il Comitato ha deciso a maggioranza (56 voti contrari contro 34 favorevoli e un astenuto) di non sostenere l’iniziativa per la limitazione.

