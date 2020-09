Nel suo intervento in apertura di Comitato cantonale, il capogruppo del PPD in Gran Consiglio Maurizio Agustoni si è brevemente concentrato anche sul nuovo nome che il partito nazionale ha proposto alla base («Alleanza di centro»): «Personalmente nutro qualche perplessità sul cambiamento proposto. È giusto che se ne discuta ma c’è una soglia che non va superata. L’abbandono della «C» è comprensibile se si vogliono trovare alleanze ma non per abbandonare principi e valori che sono o dovrebbero essere la ragione d’essere del partito. Un partito democristiano che per ottenere nuove adesioni rinuncia al proprio orientamento può aver capito come conquistare consensi, ma non sono convinto che sappia cosa vuol dire essere democristiani».