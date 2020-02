Mancano ancora dieci mesi all’inaugurazione della Galleria di base del Monte Ceneri, un’opera che darà il via a un nuovo concetto di mobilità in Ticino. In attesa del 12-13 dicembre, un po’ di futuro ha visto la luce proprio ieri a Bellinzona, quando gli allievi della 1a C delle scuole medie di Cevio hanno battezzato con una secchiata di champagne il treno TILO «Ceneri 2020», un convoglio vestito con il layout dedicato all’apertura della galleria. Dopo il battesimo, la direttrice FFS Regione Sud Roberta Cattaneo e il direttore di TILO Denis Rossi hanno spiegato i prossimi passi che verranno intrapresi in vista dell’inaugurazione. «Implementeremo l’offerta di trasporto con nuovi treni, un aumento dei posti del 150% così come dei collegamenti, che saranno anche più veloci – ha spiegato Rossi – Questa crescita è un unicum in Ticino».

Quattordici nuovi Flirt

Per far fronte alla crescente domanda nel traffico regionale, TILO ha investito nel futuro: 10 nuovi treni Flirt entreranno in servizio in concomitanza con l’apertura della galleria, mentre altri 4 si aggiungeranno nel corso del 2021. Nel frattempo, è già iniziata la formazione di oltre 40 nuovi macchinisti. «Con il nuovo orario passeremo da 380 a 473 treni al giorno. Di questi, 148 passeranno tutti i giorni nella galleria del Ceneri».

Dal canto suo Roberta Cattaneo ha ricordato che con l’apertura della galleria del Monte Ceneri prenderà vita la ferrovia di pianura, «un concetto che permetterà di aumentare traffico regionale interno, avvicinando maggiormente il Ticino al resto della Svizzera, dando impulsi a economia a turismo». Cattaneo ha pure voluto ringraziare la politica per lo stanziamento di quasi quasi mezzo miliardo di franchi per il potenziamento dell’offerta di mezzi su gomma e binari tra il 2020 e il 2023. «Ben venga che ci siano politici “visionari”», ha commentato.

Puntualità

Sia Cattaneo che Rossi hanno infine posto l’accento sul miglioramento della puntualità: «Abbiamo avuto un mese di gennaio eccezionale, con una media del 92%. Non potrà sempre essere così poiché quest’anno i cantieri riprenderanno ma arriveremo puntuali all’apertura della galleria», ha assicurato Cattaneo. Soluzione in vista anche per la documentazione di circolazione cartacea necessaria al personale «Treno svizzero» per circolare sulla rete ferroviaria italiana che negli scorsi mesi aveva creato qualche intoppo. La direttrice ha infatti spiegato che su alcune linee si è già passati a un supporto digitale.

