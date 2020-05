La pandemia ha causato in Ticino un aumento della mortalità pari al 55% durante il mese di marzo: è questo il pesante tributo del nostro cantone. Le persone decedute a causa del coronavirus non danno conto di tutta la differenza: la quota non spiegata è attorno al 10%. Ma occorre a questo riguardo la massima prudenza, perché si ragiona sulla media. Il dato emerge dall’analisi comparata sui dati ufficiali relativi ai decessi in Ticino durante il mese di marzo negli ultimi cinque anni (dal 2016 al 2020).

Come mostra il grafico pubblicato qui sotto, tra il 2016 e il 2019 in Ticino, in marzo, sono decedute mediamente 286 persone (il minimo era stato nel 2019 con 276 decessi, il massimo nel 2018 con 310 decessi). Quest’anno c’è stato un forte aumento per la pandemia causata dal virus SARS-CoV-2:...