«Quando arriverà il picco? È difficilissimo da stabilire. Anche perché in una zona specifica può esserci un focolaio importante, in cui poi i contagi si assestano, ma poi l’epidemia si sposta. Per noi ticinesi è forse più utile sapere che siamo tra i 7 e i 10 giorni in ritardo rispetto alla situazione in Lombardia». È così che il medico cantonale Giorgio Merlani ha risposto alla domanda che un po’ tutti si stanno facendo:_quando arriveremo al punto massimo dell’emergenza per iniziare poi a vedere il numero dei decessi e dei contagi in diminuzione? Difficile - e forse al momento anche un po’ pericoloso - fare previsioni. Non è un caso se neppure in Lombardia se ne parla, perché appunto il picco magari lo si raggiunge in una determinata città o provincia, ma poi nello stesso momento il virus...