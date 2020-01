(Aggiornato alle 22.45) - A due mesi dal confronto schietto sul dopo elezioni federali e a poco più di due mesi dall’appuntamento con le elezioni comunali, quello che si è riunito in Comitato cantonale a Lugano è un PLR a metà del guado. Il presidente Bixio Caprara ha colto l’occasione per fare il punto sui cantieri aperti in vista del rinnovo degli Enti locali e per presentare cosa è stato fatto dopo l’acceso confronto in quel di Locarno alla luce del risultato negativo della corsa verso Berna, con un PLR ai minimi storici.

Una campagna intensa

Caprara è però partito dalle tensioni in corso in alcune Sezioni, una su tutte, quella di Lugano, alla luce dell’addio del municipale Michele Bertini e dei moti per la composizione della lista per il Consiglio comunale. Caprara non ha mai citato sezioni o persone, facendo notare che «anche tra i nostri rappresentanti ci possono essere opinioni diverse, il confronto e la discussione possono anche essere intensi e accesi. L’importante è che sia onesta, genuina e senza secondi fini» ricordando che a indicare la via è, e rimane, il «metodo liberale. Quando l’azione politica del PLR si compatta a sostegno di decisioni chiare, il partito è vincente». E le decisioni, «si prendono semmai a maggioranza». Il presidente non ha mancato di spronare tutti, augurando «alle Sezioni una campagna elettorale intensa». E proprio riguardo alla situazione di Lugano in vista delle comunali, il Municipale della Città Roberto Badaracco, facendo gli onori di casa ha evidenziato la necessità per il partito «di voltare pagina e lavorare tutti insieme, evitando di perdersi in inutili polemiche», anche per «ritrovare quelle persone che in queste settimane si sono sentite un po’ smarrite».

Il congresso a giugno

Ma la serata ha portato il presidente Caprara a presentare anche le tappe del «progetto di rilancio», annunciato a fine ottobre e che ora inizia a prendere forma. Si tratta dei tasselli che avevano convinto la base a dare fiducia a Caprara e al suo staff, evitando la richiesta plateale di dimissioni (mai formalizzata per un voto) da parte di Matteo Quadranti e al suo «gruppo di costernati radicali». L’Ufficio presidenziale ora dispone di un «rapporto interno», un documento che presenta lo stato di salute, una base di (ri)partenza: «Un percorso di rilancio che vorrà coinvolgere tutto il partito e non potrà essere solo un esercizio di vertice, non un esercizio alibi, ma un cambiamento vero». E ci saranno gruppi di lavoro permanenti su: 1) Economia e lavoro; 2) Formazione e cultura; 3) Costituzione e leggi; 4) Giustizia e diritti; 5) Sanità e sicurezza sociale; 6) Ambiente, territorio energia. Il terzo tassello sarà poi un «Gruppo di accompagnamento che giocherà il ruolo dell’occhio critico». Per questo compito il PLR si appoggerà su «autorevoli personalità esterne agli organi del partito». E pure confermato è stato lo strumento del sondaggio, il mandato è già stato assegnato, ma attenzione, evidenzia Caprara, «nessun esperto esterno ci dirà ciò che dobbiamo fare». A questo proposito durante la serata sono inoltre precisate le tappe che porteranno alla vera e propria discussione interna al partito che avverrà verosimilmente al Congresso previsto sabato sei giugno. Poche le osservazioni mosse nei confronti della presidenza sul progetto di rinnovamento. Tra queste, però, segnaliamo quella di Gerardo Rigozzi che ha evidenziato: «Benvengano questi studi. Ma le vere questioni di fondo che il partito deve affrontare sono altre. Deve ritrovare la sua identità e deve partire dalle libertà fondamentali». A fargli eco anche il direttore di AITI Stefano Modenini, che ha sottolineato l’importanza di «ripartire dagli ideali», specialmente in questo momento in cui la società, e il mondo del lavoro in particolare, è sottoposta a grandi cambiamenti».

Dalla legittima difesa all'aeroporto, niente sorprese

Niente sorprese riguardo alle votazioni del prossimo 9 febbraio. I delegati del Comitato cantonale si sono detti contrari sia all’iniziativa sulla legittima difesa (tutti contrari tranne un astenuto) sia all’inserimento del principio di sussidiarietà nella Costituzione cantonale (50 i contrari, 26 i favorevoli e 4 gli astenuti). Infine, anche qui senza sorprese, i delegati hanno detto no al referendum cantonale sull’aeroporto di Agno, e quindi a favore del rilancio dello scalo luganese (74 favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti).

