Ancora una volta il meteo ci ha messo lo zampino. Come già accaduto nel 2014, il comitato cantonale «open air» del PLR si è dovuto svolgere in una location più classica. Non più in Piazza Castello, dunque, bensì tra le mura di Palazzo dei Congressi. Sei anni fa, era il 17 giugno, i temporali avevano imposto la presentazione della lista per il Consiglio di Stato da Piazza San Rocco, al capannone delle feste di Pregassona.

Tornando alla cornice di Palazzo dei Congressi, il tema caldo di questo comitato è stato senza dubbio l’annuncio del presidente Bixio Caprara di non voler sollecitare un secondo mandato alla testa del partito. Prima di questa importante svolta, Caprara ha brevemente ricordato le tappe del percorso per il rilancio del partito. Un rilancio ha ricordato, che dovrà necessariamente passare dal coinvolgimento e dall’ascolto della base del partito. Un coinvolgimento che dovrà passare sia dai gruppi di lavoro tematici, pensati per relazionare meglio il gruppo in Gran Consiglio e i sostenitori, dal sondaggio, pensato per un confronto il più ampio possibile, e dal ripensamento del concetto comunicativo, che dovrà passare al digitale.

Il coinvolgimento della base del partito, ha poi spiegato Caprara dopo aver ufficializzato la decisione di non sollecitare un secondo mandato «per motivi non politici ma personali e professionali», sarà un utile strumento per la nuova dirigenza, cui spetterà il compito di portare avanti il percorso di rilancio del partito. «Proseguirò il lavoro senza riserve fino designazione di un successore, questo ve lo posso assicurare. Ma ho maturato anche la convinzione che il processo di cambiamento e di rilancio deciso e avviato debba essere sconnesso da una specifica dirigenza», ha ribadito.

«Ruolo impegnativo e ingrato»

«Le decisione di Bixio deve farci riflettere su come fare il presidente di un partito sia un compito impegnativo e per certi versi ingrato», ha affermato il consigliere di Stato Christian Vitta nel suo intervento. «Quando le cose vanno bene i meriti se li prendono gli altri, in caso di problemi il presidente è chiamato in prima persona a rispondere». Esattamente come aveva dovuto fare lo stesso Caprara lo scorso 28 novembre, nel corso del Comitato cantonale post elezioni federali. Dopo l’esito del ballottagio per il Consiglio degli Stati, costato il seggio liberare radicale, Caprara era stato confrontato con una richiesta di dimissioni dell’intero Ufficio presidenziale avanzata (e poi ritirata) da un sedicente gruppo di radicali guidato da Matteo Quadranti. Proprio questo confronto aveva portato alla riflessione interna per il rilancio del partito.

Dopo l’intervento di Vitta ha preso la parola il presidente della sezione PLR di Melide Aldo Albisetti, il quale ha invitato Caprara a fare marcia indietro «almeno fino alle prossime elezioni comunali», rimandate a causa della pandemia di coronavirus. «Come mai in dieci anni abbiamo cambiato tre presidenti?», ha rimarcato Albisetti nel ricordare quanto avvenuto a Locarno. Il suo accorato appello non è però bastato a far cambiare idea a Caprara, il quale ha spiegato che la decisione è stata presa «dopo lunghe e approfondite riflessioni».