Da quando ha lasciato la poltrona di sindaco a Chiasso, Moreno Colombo ha dato un taglio alla politica attiva. Ma il suo PLR non l’ha dimenticato ed era pronto a correre per il Governo nel 2019. Ma tra lui e l’attuale dirigenza non c’è mai stato feeling. E se fosse lui uno dei papabili alla successione di Bixio Caprara?

Moreno Colombo, già sindaco di Chiasso, ormai è uscito di scena da alcuni anni, qualcuno si è fatto vivo nel frattempo per farle cambiare casacca partitica?«Sì, ho avuto proposte da diversi schieramenti (da sinistra a destra) ma ho sempre declinato. Non mi ritengo un opportunista, ma sono molto deluso dal PLR».

Si riconosce ancora nei valori che incarna il PLR?«Certo. Penso che i valori liberali radicali siano stati e siano tuttora validi e perseguibili, il vero problema è la...