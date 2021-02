Il partito liberale radicale di Brissago presenta le liste per le elezioni comunali di aprile. Per il Municipio confermati gli uscenti Roberto Ponti (sindaco) e Genesio Perlini, che corrono assieme ad Alessandro De Bortoli, Rolando Hofer, Veronica Marcacci-Rossi, Mattia Martinetti e Martin Schneeberger. Per il Consiglio comunale, oltre agli uscenti Francesco Berta, Simone Franconi, Rolando Hofer, Mattia Martinetti e Michele Quaglia, in lista molti giovani volti nuovi che si affacciano alla politica: Aris Arrigoni, Simone Berta, Alessandro De Bortoli, Mara Forzoni, Alessio Franconi, Davide Gallotti, Danny Hohl, Milena Ivanova, Davide Lurati, Veronica Marcacci Rossi, Maia Palmieri, Genesio Perlini, Roberto Ponti e Martin Schneeberger.

ververver>

Obiettivo principale del PLR di Brissago è mantenere i seggi attuali e se possibile anche fare meglio così da garantire alla cittadinanza il buon funzionamento del Comune. «Dopo un quadriennio che ha visto il partito con i suoi municipali attivi nella realizzazione di diversi progetti concreti, è pure stato presentato, sul nostro sito, il programma per la prossima legislatura», si sottolinea in una nota. «Un impegno concreto che si vuole dedicare alla promozione della qualità di vita per una Brissago vivibile, sicura e accessibile a tutti indistintamente, una sanità e una socialità interpretate a fianco di chi ha bisogno e per dignità non ha coraggio di chiedere». Spazio poi alle finanze che dovranno essere «sane e sostenibili con l’obiettivo di ritornare al moltiplicatore dell’80%». Altri importanti capitoli, inoltre, sono l’educazione la cultura e il tempo libero, la pianificazione del territorio, con un occhio di riguardo al tema dell’ecologia, la natura, il mondo del lavoro e infine il turismo.

Tutti obiettivi che «con il sostegno della popolazione si è certi di poter realizzare per il bene della nostra comunità in un periodo buio della storia del nostro borgo. La situazione pandemica ci costringe a mantenere le distanze. Ma noi saremo vicini ai cittadini».

Non mancheranno le possibilità per incontrare i candidati. Dal sito www.plrbrissago.ch si potrà ad esempio raggiungere ogni candidato, che si presentano anche in video sul canale YouTube «PLRT Brissago».