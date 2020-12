«Il pluralismo va praticato coi fatti non proclamato solo a parole»

Ventidue anni al Corriere del Ticino, di cui gli ultimi cinque in veste di direttore responsabile. Domani Fabio Pontiggia concluderà la sua avventura al giornale per andare in pensione.

Cominciamo dalla pandemia, che ha segnato l’ultimo anno della sua direzione. In Svizzera e nell’UE si è iniziato a vaccinare. Stiamo uscendo dal tunnel?

«Sì, vediamo la luce in fondo al tunnel. I vaccini sono la soluzione di questa pandemia, che ha causato tanto dolore, limitato troppe libertà, indotto comportamenti asociali. La scienza ha conseguito un risultato straordinario: in meno di un anno ha messo a punto non uno, ma più vaccini molto efficaci contro il SARS-CoV-2. I pessimisti sono stati smentiti. È il regalo più bello che si potesse ricevere».

Si farà vaccinare?

«Certamente. Vorrei poterlo fare subito,...