«Le ultime elezioni comunali hanno dato la radiografia dello stato di salute del nostro partito che, stando alle cifre nude e crude, si conferma problematica e nel trend decrescente degli ultimi 40 anni». Così, durante il comitato cantonale del PPD svoltosi ieri sera online, il presidente del partito Fiorenzo Dadò ha commentato i risultati della scorsa tornata elettorale, non nascondendo che il partito negli ultimi 24 anni ha perso circa 18 mila elettori. In questo senso, ha aggiunto, è comprensibile che visto l’impegno profuso qualcuno oggi si senta scoraggiato. Ora, però, «dobbiamo guardare avanti e unirci. Rimango dell’idea che è un atteggiamento da irresponsabili fuggire dalle difficoltà. Se abbiamo a cuore il nostro Paese e il futuro dei nostri figli, ancora più in questo momento di incertezza, è nostro dovere darci da fare, con impegno e serietà». Ed ecco che, per i prossimi mesi Dadò ha annunciato la creazione di gruppi operativi su temi puntuali con l’obiettivo di elaborare proposte concrete. Inoltre, al termine di questo lavoro sarà organizzato un congresso programmatico, previsto in linea di massima nella prima metà del 2022. Infine, riguardo al tema del calo demografico, definito dal Dadò «il più grave problema della nostra epoca», il presidente del PPD non ha escluso il «lancio di un’iniziativa popolare che possa imporre alla linea strategica del Cantone delle riforme all’avanguardia per le famiglie, per l’economia e quindi per garantire un futuro a casa loro alle nuove generazioni». Il tema del calo demografico è stato al centro anche dell’intervento del capogruppo Maurizio Agustoni, secondo cui la «struttura demografica verso cui ci stiamo incamminando non è minimamente sostenibile». E quindi proprio questo tema deve essere al centro delle riflessioni e dell’azione politica del PPD.