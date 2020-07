La «Cittadella della sicurezza» ticinese ha un nuovo inquilino. Dallo scorso primo luglio la Centrale comune d’allarme (CECAL) di Bellinzona è stata attivata quale sede ufficiale a livello cantonale di ricezione e trasmissione degli allarmi 118 su rete fissa e mobile. Inaugurata 2 anni fa, la CECAL accoglie oggi gli spazi dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), dello Stato Maggiore Operativo della Polizia cantonale, la Centrale operativa del Corpo e delle Guardie di confine e, come detto, ora anche la Centrale d’allarme del 118 dei Pompieri.

In futuro anche le ambulanze

Quello illustrato ieri in conferenza stampa dal presidente del Governo e direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) Norman Gobbi, dal direttore Del dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta, dal comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi e dal presidente della Federazione pompieri Ticino Corrado Tettamanti non è che un tassello del progetto che ha come obiettivo quello di raggruppare sotto lo stesso tetto gli enti di primo intervento a livello cantonale. L’idea per il futuro è infatti quella di trasferire alla CECAL anche la Federazione cantonale ticinese Servizi Autoambulanze e la Centrale d’allarme Ticino Soccorso 144. Con l’obiettivo di garantire un coordinamento ottimale tra i vari enti.

Come sottolineato dallo stesso Vitta, con l’integrazione della Centrale d’allarme dei Pompieri (resa possibile da un’apposita convenzione tra DI e DFE), la CECAL è diventata «il primo anello della catena del soccorso». È infatti da qui, da questa «cittadella della sicurezza», che, nel momento dell’emergenza, vengono ora mobilitati tutti i Corpi pompieri, oltre che la Polizia cantonale e il Corpo delle Guardie di confine. «Per i pompieri ticinesi questa centralizzazione è importante poiché permetterà loro di coordinare nel migliore dei modi la gestione quotidiana degli allarmi anche a seguito della casistica vieppiù ampliata e, soprattutto, di aumentare ulteriormente il livello della prestazione erogata all’utenza, a favore dei cittadini ticinesi»

Un unicum in Svizzera

La grande novità è che all’interno della CECAL, «un luogo che durante la pandemia è diventato un luogo di frequentazione molto assiduo», la ricezione degli allarmi è ora centralizzata, con la centrale stessa che, come spiegato dal direttore del DI Norman Gobbi, funge da «testa», con occhi, orecchie e cervello pronti a ricevere gli allarmi e a trasmettere le relative informazioni alle «mani», ovvero agli enti di primo soccorso sul territorio. Il Ticino vuole dunque puntare sul gioco di squadra, e in questo senso Gobbi ha ricordato che un coordinamento tra Polizia, Guardie di confine e Pompieri è un unicum a livello svizzero. Le novità, come detto, non sono finite qui: «Il nuovo Comando e la CECAL sono solo un tassello di una strategia più ampia, che porterà la Polizia cantonale a occupare nuovi e moderni spazi a Mendrisio (nel CPI della Città); nel futuro nuovo Palazzo di Giustizia di Lugano; all’ex Pretorio di Bellinzona e al Pretorio di Locarno».

Implementata l’efficienza

Dal canto suo il presidente della Federazione Pompieri Ticino (FPT), Corrado Tettamanti, ha invece evidenziato che l’implementazione degli allarmi 118 nella nuova CECAL «va a chiudere un progetto iniziato alcuni anni fa con la creazione della nuova sede cantonale dei pompieri ticinesi nel comparto della Polizia cantonale». Tettamanti ha pure sottolineato che, dalla nuova CECAL, si attende «una migliore professionalità nelle fasi di ricezione, trattamento e mobilitazione delle forze d’intervento; rapidità e automazione nell’adeguamento delle risorse ingaggiate sull’evento e strumenti informatici innovativi per la gestione degli eventi sul territorio».

Più di 400 mila chiamate

Il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi ha infine evidenziato come negli scorsi anni la CECAL abbia subito un sensibile incremento del numero di chiamate, che annualmente supera quota 400 mila. «Qggi questa sede festeggia un nuovo membro. Con l’arrivo del 118 ci aspettiamo un aumento di 35 mila chiamate». Per far fronte a questi nuovi compiti, ha spiegato, «sono stati assunti tre nuovi operatori di centrale, che indossano la divisa di assistente di polizia, e un operatore tecnico per il supporto informatico».

