È stata l'occasione per incontrare i bambini (suddivisi tra le differenti classi) in maniera da non esporre nessuno a rischio. A distanza di sicurezza ha potuto portare un pò di spirito carnascialesco ed i bambini hanno potuto vestirsi da carnevale. Per l’occasione è stato possibile offrire una merenda ai bambini offerta da Sicas SA, Manor del Centro Breggia, Migros e Coop.

«Un momento veramente toccante per la nostra organizzazione. Il nostro compito è proprio quello di occuparci dell'umore, ed i piccini stanno soffrendo molto questa situazione di isolamento. In sicurezza si è potuto strappare loro un piccolo sorriso - commenta il Comitato Centrale Carnevale Nebiopoli - Ringraziamo di cuore la Direzione delle scuole che ha coordinato in maniera esemplare questa visita, garantendo l'assoluta sicurezza dei bimbi che erano divisi nelle differenti classi proprio per non creare assembramenti. Forte era la voglia dei bambini di scatenarsi in un abbraccio che però non ha potuto chiaramente avere luogo».