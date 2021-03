«Oggi abbiamo ricevuto rassicurazioni sia in termini di forniture di dosi sia in termini di tempistiche», il consigliere di Stato Raffaele De Rosa ha commentato così la comunicazione odierna della Confederazione sulle forniture dei vaccini da qui fino a luglio. «Ciò è positivo, anche perché il nostro cantone ha messo in piedi delle un’infrastruttura e un’organizzazione per la campagna di vaccinazione capaci di far fronte a circa 3.500 somministrazioni giornaliere. Il problema è che le dosi sufficienti a far funzionare a pieno regime la macchina finora non sono arrivate. Ecco che allora quanto dichiarato dalla Confederazione rappresenta un buon segnale: la questione dei colli di bottiglia potrebbe essere risolta».

Il Ticino, quindi, finora ha vaccinato ben al di sotto del suo potenziale. «Questo...