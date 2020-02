Cambio alla testa del Partito socialista, il futuro si disegna al cinema Lux di Massagno, dove è prevista l’elezione dei nuovi copresidenti. In corsa ci sono le coppie formate da Evaristo Roncelli e Simona Buri, Laura Riget e Fabrizio Sirica. Chi la spunterà? A salutare, dopo quattro anni alla testa è Igor Righini, che ha ripercorso la sua presidenza con qualche immagine, la più recente, l’elezione di Marina Carobbio al Consiglio degli Stati e, prima, la conferma di Manuele Bertoli In Consiglio di Stato.

Righini, al di là dei successi e dei momenti difficili della sua presidenza, nel suo discorso ha anche voluto evidenziare la necessità per il partito di evitare divisioni al suo interno: «Non aderisco all’idea di dover scegliere tra una corrente più a sinistra e una più pragmatica. Si tratta di vecchie formule che mi piacerebbe vedere superate. Sogno invece un partito aperto e capace di lasciar scorrere al suo interno più correnti di pensiero. Vera natura del partito non è quella di una giusta corrente da separare dalle altre. Sarebbe una forzatura politica lesiva delle nostre libertà. La vera natura del partito è di essere quel fiume ricettacolo di più correnti. Gocce di pioggia, che unite insieme compongono il grande e meraviglioso universo socialista». Al termine del discorso, la sala gremita ha riservato a un Righini visibilmente emozionato una standing ovation.

A sua volta anche il consigliere di Stato Manuele Bertoli, nel suo discorso, guardando al passato del partito e al suo futuro, ha esortato tutta l’area rossoverde a lavorare insieme : «In questo momento dobbiamo riconoscere l’importante crescita dei Verdi all’interno dell’area rossoverde. E credo che questo dato si confermerà anche in futuro. Con la forte presenza dei Verdi all’interno dell’area, non siamo lontani da essere la seconda forza politica nel cantone. Ma per essere c’è una condizione necessaria: lavorare insieme, e costruire una struttura. L’intesa tra socialisti e ecologisti non sia più una condivisione dettata dal momento. È invece necessario riflettere su qualcosa di più organizzato e strutturato, ad esempio con incontri regolari tra le presidenze e i gruppi parlamentari. Così, come area rossoverde, potremo essere tutti più efficaci e alla fine ottenere qualcosa di concreto per chi difendiamo».