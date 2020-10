Il Partito Socialista si è detto «molto preoccupato» per la situazione della RSI, in particolare dopo l’annuncio di SSR della scorsa settimana riguardante il nuovo piano di risparmio di 50 milioni di franchi. Il PS «comprende le difficoltà dell’azienda ma esse non possono giustificare la riduzione di posti di lavoro e neanche la conseguente messa in pericolo della qualità del servizio pubblico soprattutto in questo momento storico così difficile». Il partito deplora «inoltre le forme di lavoro divenute sempre più precarie e le continue esternalizzazioni di attività della RSI». Delle novità sulla situazione alla RSI, lo ricordiamo, sono attese per la giornata di oggi.

In una lettera pubblica al Consiglio di Stato e alla deputazione ticinese alle Camere federali, firmata dal co-presidente Fabrizio Sirica, il PS chiede «di intervenire presso la SSR e il suo direttore Gilles Marchand affinché i tagli previsti non significhino un’ulteriore perdita di posti di lavoro nel settore dei media a Sud delle alpi, regione già particolarmente toccata dalla crisi». In particolar modo, si ritiene «che eventuali tagli non debbano toccare il settore dell’Informazione, che deve continuare a poter essere il garante del servizio pubblico attraverso la pluralità delle visioni. Per queste ragioni è indispensabile che l’Informazione debba essere paragonabile al resto della Svizzera, sia per quanto riguarda l’informazione regionale che per quella nazionale e internazionale».