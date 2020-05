Il Gruppo socialista il Gran Consiglio ha deciso di proporre per la carica di vicepresidente del Parlamento cantonale Gina La Mantia, deputata dal 2015 e segretaria politica delle donne socialiste svizzere. Martedì prossimo è infatti prevista l’elezione del nuovo presidente del Gran Consiglio, così come quella del primo e del secondo vice-presidente. E per rotazione, la nomina a quest’ultima carica spetta al PS che, come detto, ha comunicato che proporrà Gina La Mantia. «Una scelta - spiega il PS nel comunicato - fatta anche in ottica di avere una rappresentanza più equa dei generi nelle istituzioni politiche cantonali». «In un Cantone dove l’Esecutivo conta solo uomini e l’attuale Ufficio presidenziale del Parlamento ha una sola donna su 9 - aggiunge il PS - si è ritenuto fondamentale proporre una donna per questa importante carica che la porterà ad essere prima cittadina del Canton Ticino nell’anno elettorale del 2023».

Riguardo alla nomina della deputata il PS nella nota aggiunge che «a livello professionale La Mantia lavora da due anni come segretaria politica per le donne socialiste svizzere, un impiego che le permette giorno dopo giorno di impegnarsi per le pari opportunità, uno dei valori fondamentali che accompagna la sua attività politica». Inoltre, sottolinea il Gruppo socialista nel comunicato, «il suo passato quale infermiera a domicilio spiega il secondo tema che le sta molto a cuore politicamente: la politica sanitaria, con l’obiettivo di garantire un sistema sanitario di qualità e accessibile universalmente». Infine, viene rimarcato dal PS, «sicuramente anche grazie al suo domicilio da moltissimi anni a Blenio, La Mantia si impegna per proteggere e valorizzare le regioni di montagne».

Concludendo il Partito Socialista si dice «felice di proporre con Gina La Mantia una persona con alle spalle una lunga biografia politica, caratterizzata dalla sua determinazione e spinta da solidi ideali. Le auguriamo buona fortuna per la sua elezione per questa importante carica, un grande onore per l’intero Partito Socialista».

