I deputati socialisti Fabrizio Sirica (primo firmatario), Anna Biscossa, Laura Riget, Carlo Lepori, Gina La Mantia e Nicola Corti hanno inoltrato un’iniziativa parlamentare elaborata per dare la facoltà ai Comuni di concedere il diritto di voto ed eleggibilità agli stranieri a livello comunale.

Attualmente, lo ricordiamo, gli stranieri non possono partecipare né alle votazioni federali né alle elezioni federali. Per contro se il diritto cantonale e comunale lo prevede, possono esprimere il loro voto agli scrutini cantonali (come ad esempio anche l’elezione del Consiglio degli Stati) o comunali. Per beneficiare di questi diritti, spesso è richiesta una durata minima di residenza nel Cantone o nel comune.

I mozionanti ritengono che la proposta «sia un’estensione importante ed auspicabile del nostro sistema democatico». Sirica e cofirmatari rammentano che «al 31.12.2018 il canton Ticino contava 353’343 cittadini, dei quali 100’788 stranieri. Essi rappresentano quindi più del 28% degli abitanti ticinesi. Di loro, 60’880 (il 17% del totale della popolazione) sono domiciliati, ossia stranieri in possesso di permesso C che abitano in Ticino da almeno 5 anni. Molte di queste persone sono stranieri nate e cresciute in Ticino, alcune delle quali presenti da più generazioni, ma che non hanno mai richiesto il passaporto rossocrociato. I motivi possono essere molti e sicuramente, in un periodo storico come quello attuale, nel quale moltissime persone sono in condizione economica precaria o difficoltosa, la spesa che comporta la richiesta di naturalizzazione è un importante deterrente».

L’iniziativa - spiegano - «tiene in grande considerazione l’aspetto relativo all’autonomia dei Comuni, siamo consapevoli che le realtà locali possono avere sensibilità diverse su questo tema ed è per questo motivo che si intende inserire la possibilità e non il diritto automatico, di conferire il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale».

«Siamo consapevoli che l’iniziativa elaborata in questione può unicamente inserire il principio nella costituzione, l’applicazione verrà disciplinata dalla legge. Tuttavia possiamo indicare che in fase di attuazione legislativa si potrebbe porre come criterio 10 anni di residenza nel Comune, come succede in molti Cantoni romandi che hanno questa possibilità», concludono i deputati socialisti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata