La decisione di impugnare l’annullamento delle elezioni comunali «è un'iniziativa puramente personale (tre candidati della lista 5 a Locarno, di cui due indipendenti). Si tratta di un ricorso che i Verdi del Ticino non condividono poiché, date le circostanze, risulta fuori luogo. I Verdi del Ticino, come pure la lista5 a Locarno e i Verdi del Locarnese non sono stati coinvolti in questa iniziativa». A puntualizzare le circostanze sono i Verdi tramite un comunicato stampa, divulgato in seguito alla notizia relativo al ricorso contro l’annullamento delle elezioni comunali 2020.