(Aggiornato alle 14.45) Complessivamente l’Istituto cantonale di economia e commercio, a Bellinzona, conta quasi 2.000 allievi (di cui 1.250 solo per la «Comme») e 260 docenti. Ma come sa chi la frequenta, proprio per questo motivo il rientro dopo le vacanze estive non origina mai un’invasione improvvisata, ed è ciò a cui si sta assistendo anche per le strade che scendono dalla stazione. Il rientro in classe è scaglionato, e pure (o soprattutto) quest’anno le prime ore del mattino sono piuttosto calme nell’istituto con sede nella capitale, frequentato da studenti provenienti da tutto il Ticino. Come da esplicito avviso agli ingressi, la mascherina è obbligatoria quando la distanza minima anti-contagio di un metro e mezzo non può essere garantita. Sul piazzale antistante ci sono pochi allievi, perlopiù a coppie. In questi casi, la mascherina è poco indossata. Del resto siamo all’aperto, e crediamo faccia stato la fiducia reciproca; inoltre, secondo quanto stabilito dal Cantone, nelle scuole post-obbligatorie la protezione è ritenuta facoltativa. Ci si affida insomma alla responsabilità individuale spesso evocata negli ultimi mesi di emergenza sanitaria. In un gruppo più numeroso nei pressi della mensa, solo due ragazze la portano mentre parlano. Altri studenti che si avvicinano alla struttura non ce l’hanno, alcuni la tengono sul mento pronta ad essere alzata su bocca e naso, altri sul braccio; due delle principali «modalità» di uso che siamo oramai abituati a vedere in società, insomma. Gettando uno sguardo all’interno attraverso le vetrate, nel lungo corridoio al pianterreno di quella che un tempo era una caserma vediamo passare docenti con la mascherina (per loro è sempre obbligatoria negli spazi comuni). Anche tra gli studenti all’interno della scuola l’utilizzo della protezione, almeno in queste prime ore del rientro generalizzato, parrebbe essere piuttosto diffuso. L’impressione è che ci si stia ancora un po’ «studiando». Anche per la «Comme», come per tante altre scuole ticinesi e di tanti cantoni e Paesi, questo è doppiamente un primo giorno.