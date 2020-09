Il Dipartimento del territorio (DT) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) sostengono l’iniziativa “Bike2school. A scuola in bici” anche per l’anno scolastico 2020-2021, promuovendo così la mobilità lenta presso allievi e docenti delle scuole medie, delle scuole medie superiori e delle scuole professionali.

Dopo il lancio nel 2013, per l’ottavo anno consecutivo, il Cantone sarà patrocinatore di “Bike2school. A scuola in bici”, iniziativa promossa a livello nazionale da PRO VELO (Associazione nazionale per la promozione della bicicletta) e indirizzata ad allievi, docenti e personale delle scuole ticinesi. Per la prima volta quest’anno, l’azione sarà estesa alle scuole medie superiori e alle scuole professionali. Grazie al sostegno del Cantone, l’iscrizione all’iniziativa è gratuita.