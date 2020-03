Tra le misure decise dal Consiglio di Stato per cercare di contenere la velocità di diffusione del coronavirus in Ticino ce ne sono alcune che interessano da vicino gli esercizi alberghieri e della ristorazione. In particolare, chi dispone di licenze alla gerenza per oltre cinquanta persone potrà continuare a lavorare, ma a patto di non accogliere contemporaneamente più di cinquanta clienti. Inoltre, alle persone di oltre 65 anni e a quelle vulnerabili è sconsigliato di frequentare gli esercizi pubblici.

La decisione del Governo ticinese segue di poche ore una comunicazione da parte di GastroTicino, che ha parlato di una «drammatica emergenza per l’albergheria e la ristorazione, con una perdita media della cifra d’affari attorno all’80%», invitando i suoi associati «a riflettere anche sulla...