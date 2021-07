«Il rischio per la Svizzera è di rimanere un’isola»

Abbiamo festeggiato il cosiddetto completamento di AlpTransit come un traguardo. Un traguardo vero e proprio, non uno di quei passaggi intermedi attraversando i quali neppure bisognerebbe alzare le mani in segno di trionfo. Chi, lo scorso mese di settembre, in occasione del simbolico taglio del nastro all’entrata della galleria di base del Ceneri, ha esultato solo a metà è l’associazione «Pro Gottardo, ferrovia d’Europa», la quale nelle scorse settimane ha preso posizione proprio per fare il punto circa la situazione progettuale nel nostro Paese, in particolare - si leggeva nella nota - sulle procedure in materia di pianificazione delle grandi infrastrutture e del reale completamento di AlpTransit. L’associazione ricorda: «AlpTransit non è ancora completa».

«L’ultimo momento utile»

Il discorso,...