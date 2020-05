Il comitato della Federazione docenti ticinesi ritiene importante che la scuola riapra «e dia il proprio contributo ad una società che cerca, tra mille vincoli e difficoltà, di tornare a camminare insieme». In una nota stampa la Federazione spiega che «riaprire le aule e accogliere gli allievi, anche se per poche lezioni a settimana, restituisce a bambini e ragazzi il senso profondo della scuola e consente ai docenti di riappropriarsi del proprio ruolo». La Federazione «comprende le riserve avanzate da molti docenti e genitori, ma ritiene che le diverse sedi scolastiche abbiano la possibilità di organizzare queste settimane in maniera da rispettare le regole sanitarie e verificare sul campo quello che sarà replicato da settembre».