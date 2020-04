Il ritorno dei drive-in e di Paolo Meneguzzi

Ah, l’America degli anni Cinquanta. O, meglio, l’incontro fra due miti dell’immaginario a stelle e strisce: l’automobile e il cinema. I drive-in hanno fatto sognare milioni di persone. La scena è sempre la stessa: lui invita lei, la macchina si trasforma in un luogo intimo, la pellicola scorre mentre all’interno dell’abitacolo va in scena un altro film. Fatto di baci e carezze. Ecco, anche il Ticino potrebbe abbracciare presto questa forma di fruizione. Normale, considerando l’emergenza coronavirus e le restrizioni riguardanti assembramenti e grandi eventi. È proprio vero: bisogna guardare indietro per andare avanti. Sì, i vecchi drive-in potrebbero essere il futuro del cinema.

Progetti già sul tavolo

Il perché è presto detto: in un grande spiazzo, all’aria aperta, le possibilità di contagio sarebbero ridotte al minimo. Ogni automobile sarebbe lontana dall’altra, garantendo così il rispetto delle distanze sociali. Non a caso, sia a Chiasso sia a Lugano qualcosa bolle in pentola. Nella città di confine, ad esempio, l’associazione Grande Velocità all’interno dello Spazio Lampo sta ragionando di concerto con il Municipio: settimana prossima verrà presentato ufficialmente il progetto, che prevede proiezioni al Palapenz.

Due, invece, le proposte in riva al Ceresio. Una interna, sulla quale si è chinata la Divisione eventi e congressi, l’altra esterna già arrivata, proprio come a Chiasso, in Municipio. «In effetti abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi» spiega Claudio Chiapparino, direttore della citata Divisione. «Non volevamo farci prendere alla sprovvista. Da un lato, abbiamo individuato nello sterrato della Gerra un possibile spazio, dall’altro abbiamo coinvolto i vari attori. Penso al Cinestar o a Cinema al Lago. Ad ogni modo, quella dei drive-in era un’idea cui stavamo pensando già prima dell’emergenza. Era un pallino. La situazione attuale, certo, ci spinge a cercare e trovare soluzioni praticabili. Questo tipo di fruizione offrirebbe un momento di svago in assoluta sicurezza. E noi, come città, saremmo pronti nel giro di due o tre settimane». E l’offerta esterna? È legata al cantautore Paolo Meneguzzi, conferma il municipale Roberto Badaracco: «Oltre ai film sarebbero previsti concerti, opere teatrali e quant’altro. Il tutto, appunto, sfruttando la sicurezza offerta dalle automobili. Nel progetto è previsto anche un catering con prodotti a chilometro zero. È una questione che approfondiremo, visto il problema dei tanti eventi estivi annullati a Lugano».

Una realtà in Svizzera

Uscendo dal Ticino, i drive-in sono già realtà. E da parecchio tempo. Mathieu Jacquemod, ad esempio, nel 2014 si è lanciato assieme ad alcuni amici. Ogni anno, organizza tre-quattro raduni in Vallese. «Va detto che non è una passeggiata» afferma il diretto interessato. «Bisogna trovare il luogo adatto, pagare i diritti dei film, pagare le frequenze FM visto che l’audio della pellicola viene fruito tramite le autoradio e, non da ultimo, pagare proiettore e schermo gigante. Quei pochi utili che facciamo, dato che siamo un’associazione, li reinvestiamo. Ma a spingerci è la passione per il cinema: a suo tempo iniziammo fra di noi, in una zona industriale, con le nostre auto e invitando le nostre fidanzate per delle proiezioni private. Poi ci siamo detti, ma perché non proporre la cosa su larga scala?». Jacquemod offre un’esperienza in tutto e per tutto americana: «Oltre al film abbiamo le cosiddette roller-girl, che portano da mangiare e da bere alle auto pattinando. È un po’ come tornare indietro nel tempo. Recarsi ad un drive-in è diverso che andare in sala. Vista l’emergenza, è una soluzione per i cinema. Ma non so quanto altri percorreranno questa strada».

Fra gli «altri» citati da Jacquemod c’è il Touring Club Svizzero, con un drive-in a Cossonay e un altro a Hinwil. «L’idea dei drive-in è nata da un discorso di diversificazione» spiega il portavoce Laurent Pignot. «Il fatto che gran parte dei nostri soci possieda un’auto ha fatto il resto. Il successo, in passato, è stato enorme. A Cossonay siamo arrivati a ospitare 110 auto mentre a Hinwil viaggiavamo ad una media di 140. Ci piaceva inoltre riproporre una tradizione d’epoca, andata perduta con il tempo. Alla fine, i drive-in non sono soltanto un cinema. Sono un’esperienza». Un’esperienza che il TCS non porterà in Ticino. Per ora.

