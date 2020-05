Il ponte dell’Ascensione ha fatto rima con la riscoperta del nostro cantone. «Ci sono due trend molto significativi: da un lato troviamo una clientela che è tornata a frequentare le strutture a cinque stelle, che hanno registrato tassi di occupazione molto elevati, dall’altro una predilezione per le strutture fuori città», ci spiega il presidente di HotellerieSuisse Ticino Lorenzo Pianezzi.

Per quanto riguarda le strutture sotto le cinque stelle «il tasso di occupazione si è invece fermato al 15%». Insomma, la clientela che ha scelto il nostro cantone per trascorrere questi giorni di vacanza ha preferito sentirsi al sicuro, vuoi tra le mura di una struttura di lusso, vuoi in mezzo alla natura o in zone più discoste.

L’affluenza maggiore, prosegue Pianezzi, è stata registrata nel Locarnese, regione che solitamente vanta un turismo interno del 70%. Il Luganese, invece, ha registrato un’affluenza molto minore in quanto «è una regione che si basa molto sul turismo d’affari e sul turismo estero, entrambi fermi».

Come leggere, dunque, queste cifre? «La ripresa è più veloce per il Locarnese – spiega Pianezzi – ma il Luganese ha un margine di crescita non indifferente in quanto può puntare molto sul turismo interno, essendo stato presente negli anni passati con una percentuale ridotta rispetto al Locarnese».

Quello che ci aspetta durante questa estate «è un turismo meno incentrato sui grandi eventi (che permetteva agli albergatori, soprattutto del Locarnese, di adeguare i prezzi al rialzo) e più sul paesaggio». In questo caso, conclude Pianezzi, «ad essere penalizzati saranno proprio le strutture in riva al Verbano che beneficiavano in maniera importante degli afflussi in occasione, ad esempio, del Film Festival».

