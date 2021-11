Il salario minimo è realtà e dal 1. dicembre 2021 sarà applicabile così come proposta dal Consiglio di Stato con relativo messaggio e approvata dal Gran Consiglio nel 2019. Il Tribunale federale ha infatti informato d’aver respinto i ricorsi contro la legge, nonostante le motivazioni non siano ancora disponibili.

L’implementazione della legge - fa sapere il DFE - avverrà come programmato: la strategia di controllo è predisposta, sul sito www.ti.ch/salariominimo sono presenti le risposte alle principali domande (FAQ) e settimana prossima sarà messo online un calcolatore salariale grazie al quale si potrà più facilmente e in formato elettronico individuare il salario minimo dovuto.

I ricorsi contro la nuova legge sul salario minimo - frutto della volontà popolare di cinque anni fa in risposta all’iniziativa dei Verdi «Salviamo il lavoro in Ticino» e approvata lo scorso dicembre dal Gran Consiglio - erano stati inoltrati da altrettanti avvocati in rappresentanza di undici ditte. Il timore era che potessero «cambiare in maniera importante il quadro di riferimento».