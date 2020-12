Per descrivere quanto è stata importante la figura di Matilde Soldati per la famiglia e il Corriere del Ticino, ci vorrebbe un libro. È stata il perno e collante di una famiglia sempre più numerosa. Grazie alla sua incredibile energia, disponibilità e simpatia, è riuscita a fare in modo che tutti si sentissero sempre parte di un’unica grande famiglia.

Quando parlava con qualcuno questi si sentiva in quel momento compreso, importante, unico. Una dote straordinaria, consolidata nel tempo, rimasta immutata nonostante il trascorrere degli anni. Era il 4 novembre 2010 allorquando per i suoi 80 anni le trasmisi una lettera che rifletteva quanto profonda era l’ammirazione e il rispetto che tutti noi, e non solo i famigliari, avevamo per lei. Penso che tale lettera, immutata nel tempo, dica tutto,...