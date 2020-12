Un piano di aiuti imminente al Governo per permettere alle strutture alberghiere di far fronte ai propri costi fissi entro marzo 2021 e, soprattutto, di mantenere in attività quel personale che oggi si ritrova smarrito. È quanto chiede il settore degli alberghi ticinese in una lettera indirizzata al Consiglio di Stato. Il testo, a firma del presidente di HotellerieSuisse Ticino Lorenzo Pianezzi e del direttore Fabio Corti lancia l’allarme ed espone le grandi difficoltà del settore: « Dopo le 10 settimane estive con un turismo che si è mosso nuovamente con disinvoltura e che ci ha permesso di far fronte alle spese che avevamo lasciato in sospeso durante la scorsa primavera - si legge - ora siamo ritornati ad una situazione dove i mancati pernottamenti per questi ultimi mesi dell’anno, che potevamo prevedere qualora non avessimo assistito ad una recrudescenza dei contagi da coronavirus, stanno pesando notevolmente e nuovamente sulla liquidità delle strutture alberghiere». A fronte di questa precaria stabilità, HotellerieSuisse Ticino rileva che «non sono da escludere un aumento dei licenziamenti ed eventuali chiusure prolungate di strutture ricettive».