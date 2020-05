Il Ticino che riapre e che riparte vive anche di simboli, di istituzioni. Eravamo abituati a entrare liberamente, in quei posti. Senza pensieri, solo perché ci andava di farlo. Solo perché volevamo acquistare quella cosa, o semplicemente perché – visto il meteo – lì avremmo trovato quasi tutto senza aprire e chiudere in continuazione gli ombrelli. Il bello dei centri dello shopping, in fondo, è proprio questo. Tutto a portata di mano, sotto lo stesso tetto. Troppo facile, forse? Sì. Ma dopo due mesi chiusi in casa, andare a comprare qualcosa che non sia solamente cibo o medicinali, beh, ti riporta alle abitudini di una volta. Della vita prima della pandemia.

Vediamo com’è, dunque, quell’esperienza. Un’esperienza forzatamente diversa, meno spensierata. Ma è già qualcosa, un punto di partenza...