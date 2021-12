«Sono eventi molto sentiti dalla popolazione, con un eco mediatico importante, ma che in realtà a quella magnitudo non generano particolari danni, tanto meno vittime». È molto pragmatico Silvio Seno, Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design alla SUPSI, nel commentare la scossa di 4,4 di magnitudo di questa mattina. Una scossa avvertita anche in Ticino. «Quella ticinese è una regione in cui non sono note faglie attive, ma che sente i terremoti che si propagano dalle Alpi verso Sud o degli Appennini verso Nord. Quello di oggi, pur ben percepito dalla popolazione, ha come epicentro una zona che anch’essa non presenta frequenti episodi sismici. L’ultimo della stessa magnitudo risale infatti al 1979».