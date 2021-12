Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno di rilievo. È il bilancio del sisma registrato questa mattina a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. A confermarlo sia il sindaco del comune bergamasco Carlo Previtali, che all’Ansa spiega come «non ci sia nessuna situazione di panico né allarme particolare», che il governatore lombardo Attilio Fontana, il quale con un tweet precisa come le autorità siano «in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose».