Gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Ticino nell’infopoint da Bellinzona. Presenti il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il capo dello Stato Maggiore cantonale di condotta Matteo Cocchi, Giorgio Merlani, medico cantonale e Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale.

A prendere la parola per primo è stato il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, che ha elencato le misure legate all’economia: «Le stesse sono state discusse con le parti sociali e sottoposte al Consiglio federale. Queste misure sono proporzionate all’andamento della diffusione del virus. La misura inerente agli anziani è prolungata fino al 13 aprile e non saranno date multe. Per quanto riguarda le cerimonie religiose, è prolungata la decisione in vigore, quindi fino al 19 aprile. Gli uffici dell’amministrazione cantone rimangono chiusi fino al 13 aprile, così come tutti i servizi commerciali e privati legati all’economia. Le attività dei cantieri rimangono sospese. Possono rimanere attive le aziende della filiera socio sanitaria, medicale e alimentare». Le misure previste - ha spiegato ancora il presidente del Consiglio di Stato - entrano in vigore il 6 aprile e rimangono in atto fino al 13 aprile e ricalcano quelle già presenti.

Collaborazione e solidarietà ticinese

Vitta ha poi aggiunto: «Siamo consapevoli che le misure adottate comportano sforzi per i cittadini e le aziende, ma i dati mostrano i primi effetti positivi. Il sistema sanitario sta reggendo bene in questa fase acuta della crisi e bisogna tenere alta la guardia e le misure che perseguono l’obiettivo di proteggere il nostro bene più prezioso: la salute. Torneremo alla normalità, ma non sarà quella conosciuta in passato. Anche finita la fase acuta, il virus non sarà definitivamente debellato, ma dovremo abituarci a convivere con lo stesso fino a che la ricerca medica non avrà trovato rimedi. Le misure di comportamento responsabile dovranno essere attuate anche nei prossimi mesi. Una fase definita di normalità limitata. Il settore economico è chiamato a tanti sacrifici: molti soldi stanno confluendo nel sistema economico, ad esempio Banca Stato ha rilasciato 100 milioni di crediti e potrebbe superare i 150 milioni di franchi. Il cammino che ci attende è ancora lungo, a cui seguirà un’emergenza economica. Ma l’unità e la coesione dimostrata in queste settimane sono quello che serve per superare l’emergenza. La collaborazione e lo spirito solidale dimostrato dal nostro cantone è fondamentale. Sono convinto che uniti supereremo questa situazione e uniti affronteremo le difficoltà della ripresa. A tutela della nostra salute cerchiamo di non vanificare gli sforzi, rispettiamo le regole e stiamo ancora a casa. Una grande parte della popolazione è stata esemplare nel seguire le raccomandazioni, ma abbiamo ancora chi sottovaluta il rischio di ammalarsi. Tutti devono rispettare le regole, solo così potremo superare le difficoltà».

Cocchi: «Abbiamo dimostrato di essere i primi della classe»

Da parte sua, Matteo Cocchi ha chiesto alla popolazione di «non mollare mai. È il momento adesso di concentrarsi e di fare ancora uno sforzo importante per poter dare ancora un colpo a questa situazione e un aiuto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo dimostrato di essere i primi della classe a livello nazionale. Ma devo constatare che ci sono ancora problemi che affiorano: materiale contraffatto che viene venduto, non consono e certificato. Abbiamo diverse segnalazioni di auto e moto che viaggiano a forte velocità e per questo motivo da settimana prossima reintrodurremo i controlli radar, perché vogliamo evitare al sistema sanitario di accogliere persone che si feriscono. Abbiamo segnalazioni di chi utilizza in modo illegale il permesso G, quindi le guardie di confine faranno ulteriori controlli a chi entra nel nostro territorio».

Il comandante ha poi lanciato un monito a chi vorrebbe passare le vacanze pasquali ne nostro cantone: «Oggi in Ticino non vale la pena scendere a fare le vacanze, tutto è chiuso e esortiamo i nostri confederati e amici a non venire. Per evitare ciò, verranno messi in atto controlli capillari. Il problema delle case secondarie è conosciuto e chiedo a chi non è ancora sceso in Ticino di non farlo».

Il fabbisogno delle mascherine è limitato

A prendere poi la parola è stato il farmacista cantonale Zanini, che ha fatto il punto della situazione sul materiale di protezione e dei medicamenti, come mascherine e tamponi. «Il materiale c’è. Però è estremamente limitato, perché il fabbisogno in questo periodo per certi articoli è diventato enorme. Le riserve di questi prodotti devono essere rafforzate in modo importante per far fronte agli accresciuti bisogni. Il materiale potrà essere abbastanza solo se tutti assieme sapremo capaci di gestirlo. Prendere solo quello che serve permette di far avere agli altri quello di cui hanno bisogno. Oggi la Confederazione ha adottato misure importanti per favorire a lungo termine la disponibilità di materiale, come la centralizzazione della gestione di prodotti fondamentali. Questo ci fa ben sperare per quello che potrà accadere nelle prossime settimane». Per quanto riguarda le mascherine, Zanini ha rilevato che «non sono più la nostra prima preoccupazione, perché aumenta la disponibilità di accesso al prodotto. In questa crisi stiamo vedendo tante persone che fanno bene il loro dovere nel silenzio e poi ci sono quelle persone che approfittano del bisogno degli altri per cercare di arricchirsi. Abbiamo già avuto segnalazioni di prezzi decisamente troppo alti per determinati prodotti».

Parola infine al medico cantonale Giorgio Merlani per l’aggiornamento sui dati legati al coronavirus nel nostro cantone: «Attualmente abbiamo 2.377 casi confermati, 105 in più rispetto a ieri. Gli interventi messi in atto stanno dimostrando la loro efficacia, ma il virus è ancora lì fuori, gli stiamo dando solo meno occasione di passare da una persona all’altra. Ci sono comunque 105 casi al giorno e il virus si diffonde lo stesso. Non è qui per sparire, ma per restare e bisogna stare molto attenti a quello che facciamo. I ricoveri attualmente sono 295, 4 meno di ieri, 75 in terapia intensiva e 77 intubati, quindi 6 in meno di ieri. I decessi sono 155, 14 in più di ieri. C’è un rallentamento dei ricoveri e questo è frutto del comportamento di tutti. Il sistema sanitario sta iniziando a respirare».

Rispondendo a una domanda, il farmacista cantonale si è espresso sull’utilizzo corretto della mascherina, affermando che «le mascherine possono aiutare, ma per farlo devono essere utilizzare correttamente e penso di poter dire che non siamo capaci di farlo. 600 mila mascherine sono arrivate in Ticino, vuol dire una mascherina per ogni ticinese e non ne avremo mai abbastanza per farle usare correttamente a tutta la popolazione. Quindi darle a tutti sarebbe uno spreco, perché rischiamo di non averne più abbastanza per il personale sanitario».

Per quanto riguarda il picco dei contagi, Merlani ha rilevato che «appena molliamo le misure adottate, il picco potrebbe risalire. Questo non è l’andamento naturale dell’evoluzione dell’infezione, ma è qualcosa che abbiamo indotto noi. Raggiungere il picco vorrebbe dire che i casi dovrebbero essere sempre meno e automaticamente anche i ricoveri».

