Si è chiuso il primo mese di scuola. Un mese che si voleva difficile per via della pandemia, ma che alla prova dei fatti si è rivelato normale. Certo, si sono verificati alcuni casi, peraltro previsti. Ma nulla di ingestibile. Intanto, anche il tasso di assenze non si discosta molto dall’ordinario. Ne parliamo con Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Al momento, a un mese dalla riapertura delle scuole in Ticino, solamente qualche istituto post-obbligatorio è stato colpito dal virus, così come una scuola Media. Casi isolati, facilmente gestibili. Un fatto dovuto alla situazione epidemiologica in Ticino oppure è frutto dei protocolli sanitari in essere?«Credo che questa positiva situazione sia dovuta al buon funzionamento dei piani di protezione....