Proprio un gruppo di nostri pazienti guariti dal virus SARS-CoV-2 durante la prima ondata è stato osservato in questi mesi: la loro funzionalità polmonare è stata monitorata e i dati osservati sono stati inclusi nel rilevante studio nazionale prospettico coordinato dall’Inselspital di Berna, che è stato recentemente accettato per pubblicazione dalla rivista scientifica European Respiratory Journal (ERJ), edita dalla Società europea polmonare con sede nel Regno Unito.

Per la Dr.ssa Alessandra Franzetti Pellanda , Responsabile dell’Unità di Ricerca Clinica della Moncucco “il lavoro specialistico e di team è essenziale per raggiungere obiettivi cosÌ importanti. Presso la Clinica operano professionisti qualificati interessati e motivati a promuovere studi clinici che possano contribuire all’avanzamento delle conoscenze in ambito medico-scientifico. La nostra Unità di Ricerca Clinica fornisce loro un supporto nelle diverse fasi degli studi clinici”.

Il Dr. Bruno Naccini, pneumologo e ricercatore e Presidente della Lega polmonare ticinese, evidenzia come “nei pazienti arruolati nello studio, ricoverati in Ticino presso la nostra Clinica e in altre strutture in Svizzere, si osserva che a livello polmonare, nei tre mesi successivi la malattia vi è la persistenza di stanchezza cronica e di difficoltà respiratoria di varia entità. Si riscontrano anche una perdita della massa muscolare, una capacità polmonare ridotta (quantificata nel 20-30% in meno rispetto alla condizione pre-COVID-19), delle embolie con quadri di diversa gravità e difetti di coagulazione del sangue”.