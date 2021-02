«Non lavoriamo. E non lavoreremo». Sandro Fabretto abbozza un sorriso. Ma il momento, va da sé, è complicato. Già presidente dell’Associazione ticinese agenzie viaggi, il nostro interlocutore traccia un quadro denso, densissimo di nubi. E all’orizzonte non si vede nessuna schiarita. Anzi, le nuove restrizioni imposte per chi arriva in Svizzera in aereo rischiano di complicare ulteriormente le cose. Al manager della Gateway Tours di Lugano, l’erede del marchio Globus, presente sul mercato dal 1928, chiediamo innanzitutto cosa significhi e cosa comporti – per chi vive di turismo – questo ulteriore giro di vite. «Di per sé non tantissimo» spiega Fabretto. «Quantomeno, in termini assoluti. Se prima accusavamo perdite attorno al 90%, adesso saliremo al 95%. Ma eravamo e siamo già sul fondo del barile....