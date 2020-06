Il «test» della pandemia superato anche dietro le sbarre

La medicina carceraria, che dal 2018 ha subito nelle strutture ticinesi una riorganizzazione profonda, «si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente durante l’emergenza COVID-19 tuttora in atto». È questo, in estrema sintesi, uno dei passaggi fondamentali del rapporto della Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio recentemente pubblicato. Nel rapporto, che riguarda il periodo dal maggio dello scorso anno a quello di quest’anno, vi è infatti un intero capitolo dedicato all’emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando e nel quale viene subito precisato che si è trattato di «un test importante per il nuovo assetto della medicina carceraria che è stato efficacemente finora superato». Non a caso, si evince dal rapporto, dei circa 200 reclusi presso il penitenziario cantonale della Stampa «nessuno ha contratto sinora (ndr. fino al 7 maggio) l’infezione» e ciò, secondo i commissari, «è stato possibile grazie alle misure restrittive per proteggere la salute sia dei detenuti sia del personale che la direzione ha introdotto». A questo proposito la Commissione ricorda che, oltre alle misure igieniche accresciute e di distanziamento sociale, a partire dall’inizio della pandemia i «congedi verso l’esterno e ogni tipo di visita sono stati sospesi». Misure che, secondo quanto riferito dal direttore alla Commissione, sono state comprese e accettate dai detenuti, i quali si stanno «autoregolando» e in alcuni casi, «ancor prima che fossero adottate, hanno addirittura chiesto a parenti e conoscenti di ridurre o di sospendere le loro visite». Viene per contro anche evidenziato che all’interno delle strutture «non vi sono state limitazioni alla libertà di movimento dei detenuti. Anzi, la stessa è stata ampliata per estendere la superficie di movimento e favorire la distanza sociale». E nel caso arrivasse la tanto temuta seconda ondata del virus, la Commissione evidenzia che «il servizio medico operativo in carcere, che è alle dirette dipendenze dell’EOC, è pronto ad affrontare anche scenari più critici e sta compiendo anche un grande lavoro di sensibilizzazione verso i detenuti». Concretamente, a questo proposito viene ad esempio spiegato che «le quindici celle di recente realizzazione sono state adibite in celle per la quarantena, in cui isolare le persone detenute che hanno avuto stretti contatti con persone contagiate», mentre i «detenuti che avessero bisogno di essere ospedalizzati, sarebbero ricoverati in un'apposita struttura sanitaria».