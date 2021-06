(Aggiornato alle 18.18) A livello istituzionale ticinese è una prima assoluta: pariamo dell’incontro a Berna tra il Consiglio di Stato in corpore, il consigliere federale Ignazio Cassis, la deputazione ticinese e grigionese. Un’occasione per parlare senza formalismi di diversi temi d’attualità, dalla gestione della pandemia alle relazioni con l’Unione europea. Ma non solo: il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha voluto porre al centro dei colloqui anche il plurilinguismo all’interno del Paese e all’estero, le molteplici relazioni con l’Italia e in particolare la gestione dei dossier transfrontalieri. Tra gli obiettivi dell’incontro, anche quello di compattare il fronte ticinese tra i corridoi di Palazzo federale in modo da portare aventi compatti temi chiave per il Ticino. Un «serrate i ranghi» accolto positivamente dai rappresentanti del nostro Cantone alle due Camere.

Gioco di squadra

«Premetto che è stato un incontro molto costruttivo e che l’iniziativa di Cassis è stata molto azzeccata» afferma, da noi contattato, il presidente della deputazione ticinese Rocco Cattaneo (PLR). «Come deputazione abbiamo cercato di mettere in discussione il metodo di lavoro. Il sistema attuale va bene, ma a mio avviso si potrebbe fare di più». In che modo? «Aumentando la comunicazione trasversale con un focus sui temi strategici per il cantone». Temi che, ha sottolineato Cattaneo, vanno affrontati giocando d’anticipo. «Quando si arriva in sessione i giochi politici sono già fatti». L’obiettivo, prosegue, «è ottenere risultati su questi temi prioritari, grazie a un gioco di squadra tra il consigliere federale, il Governo cantonale e la deputazione. Abbiamo la capacità e la forza per parlarne e per ottenere risultati, per esempio aumentando la presenza nei dipartimenti e nei gruppi di lavoro dove si discutono modifiche legislative». Insomma, il Ticino può e vuole essere protagonista definendo meglio obiettivi comuni e giocando più di squadra.

Piazza finanziaria ed energia

Ma quali sono questi temi prioritari? Ancora Cattaneo: «Senza dubbio il futuro energetico, l’italianità, i grandi progetti infrastrutturali, la perequazione finanziaria, il futuro delle nostre accademie, l’accesso al mercato finanziario italiano da parte degli operatori elvetici». E proprio su quest’ultima questione, rimasta aperta dopo la firma il 23 dicembre scorso dell’Accordo fiscale con Roma, il presidente della deputazione non ha dubbi: «Dobbiamo coordinarci per esercitare la dovuta pressione nei confronti del Dipartimento delle finanze di Ueli Maurer». Attualmente le autorità di vigilanza dei due Paesi, la FINMA e la CONSOB, stanno discutendo della questione. «L’Italia sta difendendo il proprio mercato, ma il problema è che un mediatore che va in Italia a bere una birra con il suo cliente rischia l’arresto: è una situazione insostenibile». In gioco, ci spiega, ci sono posti di lavoro, non solo a livello bancario, e il know how ticinese. «L’accesso al mercato italiano è diventato un po’ un tormentone negli ultimi tempi», commenta da parte sua il presidente dell’Esecutivo ticinese Manuele Bertoli. «Finalmente, l’accordo sulla fiscalità dei frontalieri sembra essersi sbloccato ed è pronto a passare al vaglio dei Parlamenti. Da lì dovrebbero smuoversi anche una serie di altri punti contenuti nella Road map, tra cui, appunto, anche l’accesso al mercato finanziario».

Sul tavolo, non va dimenticato, c’è anche la questione energetica, tornata d’attualità dopo il naufragio dell’accordo quadro con l’Unione europea: «Per la Svizzera il problema della sicurezza di approvvigionamento sarà sempre più grande. Il Ticino è in una situazione ottimale: dovrà però esaurire le potenzialità dell’idroelettrico e investire in modo massiccio nell’energia solare. Anche in questo caso bisognerà capire come muoversi a Berna già a corto termine».

I malumori del Ticino

L’incontro a Berna ha permesso però al Consiglio di Stato ticinese di sollevare anche il tema degli spostamenti verso l’Italia. L’ordinanza che permette di spostarsi liberamente fino a 60 chilometri dal proprio domicilio, firmata mercoledì scorso dal ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti innescato alcuni malumori nel Governo ticinese. «Dopo aver scritto al Consiglio federale, abbiamo sollevato il tema anche con il direttore del DFAE Ignazio Cassis», spiega il presidente Bertoli. «Dall’evolvere della situazione, sembra però che la misura sia destinata a essere presto superata dall’introduzione del pass europeo (la cui entrata in vigore è prevista il 1. luglio, ndr.) e dal certificato COVID svizzero». Documenti che, entro tre settimane al massimo, dovrebbero consentire alla popolazione di muoversi più liberamente tra i Paesi. «Il tema, quindi, rischia di esaurirsi ancora prima di qualsiasi discussione. Era però giusto segnalare il trattamento differenziato tra chi rientra nei 60 chilometri e chi, invece, ne rimane escluso. Ma, come detto, la durata del provvedimento sarà limitata nel tempo e quindi questa disparità si esaurirà molto presto da sola».

Lingue e accordo quadro

Durante il colloquio di ieri, il consigliere federale Ignazio Cassis ha aggiornato i presenti anche sugli sforzi intrapresi dal DFAE per un’equa rappresentanza linguistica nell’amministrazione federale e nelle aziende parastatali, nonché per la promozione dei diritti delle minoranze. Cassis ha ribadito che «la convivenza tra diverse comunità linguistiche è una caratteristica fondante del Paese e un elemento essenziale della nostra immagine a livello internazionale». Infine, sul fronte dei rapporti con l’Unione europea, il capo del DFAE ha ribadito la volontà del Consiglio federale di proseguire la collaborazione con l’UE nei diversi ambiti regolati da intese bilaterali, dopo il fallimento dell’accordo quadro.

