Il Ticino alla ribalta anche a Berna

Ad accompagnare i piatti della serata, nella cornice di un altro hotel di charme svizzero grazie alla collaborazione con gli Swiss Deluxe Hotels, altrettanta eccellenza con tre vini ticinesi che hanno saputo sposare i sapori decisi e al contempo eleganti studiati dagli chef: Bianco Rovere 2020, Ticino DOC Bianco di Merlot di Brivio Vini, Diamante Bianco 2018, Bianco del Ticino DOC di Delea e Quattromani 2018 in Magnum, Ticino DOC Merlot, appena premiato come Swiss Premium Wine. A rappresentare il poker dei 4 produttori del nettare (Brivio, Delea, Gialdi e Tamborini), sono stati stati Guido Brivio e Angelo Delea, che hanno raccontato agli ospiti della serata le caratteristiche di vini unici. Dopo un interessante aperitivo dello chef di casa Lorenz Hoja con Champagne Laurent-Perrier, la serata è iniziata con Lucioperca marinato al caffè, cremoso di bufala, brioche all’arancia di Giuseppe Buono, a cui è seguito il Black Cod, zucca, mandorla e limone bruciato di Andrea Bertarini. Dai gusti delicati, si è poi passati al Raviolo d’Anatra, nocciole, Fleur de Montagne e i suoi fiori di Luca Bellanca e al Piccione, crema di mais, salsa perigord di Alessandro Boleso. Un menu di grande qualità che ha sottolineato quanto l’arte gastronomica ticinese sia un punto di riferimento per gli amanti della cucina gourmet. A conclusione di una interessante proposta, il dessert di casa abbinato al Rosé Laurent-Perrier, seguito dalla speciale miscela del caffè Carlito per SPST per un finale tutto ticinese.