Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha lanciato oggi, in occasione di una conferenza stampa, la prima edizione della Giornata cantonale sulla vita che si terrà il prossimo 21 marzo. L’appuntamento odierno ha permesso di avviare, attraverso quattro interventi dalle differenti prospettive, una serie di riflessioni alla cui base ritroviamo un denominatore comune: il valore intrinseco della vita – preziosa, vulnerabile, imprevedibile e mai scontata. Una base per le attività future che nasceranno attorno a questa nuova iniziativa dall’importante carica simbolica.

Nel suo intervento, l’avv. Luca Pagani , sindaco di Balerna, nonché deputato in Gran Consiglio e promotore dell’iniziativa, ha sottolineato che «la vita non è un valore qualsiasi, ma è indubbiamente il bene più prezioso, tutelato appunto e addirittura a livello costituzionale, sia federale sia cantonale».

Il direttore del DSS Raffaele De Rosa si è soffermato su quanto la società e l’uomo hanno dovuto affrontare negli ultimi 18 mesi. «Dall’incertezza e dalla sofferenza abbiamo tratto molti insegnamenti. Ricordiamoci di quello che abbiamo ritenuto “essenziale”, e di quello che ci è subito apparso come superfluo, quando abbiamo dovuto rinunciarci. Abbiamo l’occasione di costruire una nuova normalità, imparando a convivere con il virus, ma soprattutto dando priorità a quanto davvero conta. Abbiamo fatto appello al senso di responsabilità, alla solidarietà e all’aiuto a chi è in difficoltà. Valori che senz’altro sono fondamentali nel presente e lo saranno ancor di più nel futuro».

Il discorso è stato poi ripreso da Maristella Polli, deputata in Gran Consiglio e consulente in comunicazione: «Questo dono prezioso che ci è stato regalato, evento unico e irripetibile, ha una data di scadenza che non è determinabile e bisogna ricordare che la vita ha un suo compagno che non la lascia mai e sta sempre al suo fianco: il tempo che scorre inesorabilmente, non si ferma mai, non torna mai indietro. È un viaggio che ognuno di noi si trova a dover percorrere. La meta varia da soggetto a soggetto e può anche mutare strada facendo. Aver deciso una giornata sulla vita vuol dire riflettere sul presente e sul futuro...».