Il comandante della Polizia cantonale e direttore dello Stato Maggiore cantonale di condotta (SMCC) Matteo Cocchi lo ha detto chiaramente: «Troppi comportamenti irresponsabili». In questo momento di emergenza sanitaria la raccomandazione principale è quella di restare a casa e ridurre al minimo i contatti sociali, ma purtroppo in Ticino c’è gente che non ha recepito il messaggio. Una nostra lettrice scrive: «La situazione è tragica: la gente non ha capito e invece di stare in casa si riversa in gruppo a passeggiare». Secondo la donna, residente a Vezia, ieri la Tenuta Bally era sovraffollata di famiglie e ciclisti. E non solo: «La mia vicina di casa ha dato un party con amici su un terrazzo di 3x2 metri». Sono proprio i comportamenti da evitare nel pieno dell’emergenza coronavirus. La nostra lettrice si congeda con un’amara riflessione: «Non stupiamoci se poi il personale sanitario deve fare gli straordinari». Un utente su Fecebook invece segnala la presenza di gruppetti di avventori assembrati nei pressi dei chioschi a bere birra, un altro anziani che chiacchierano sui marciapiedi tenendosi a pochi centimetri di distanza tra loro. Una segnalazione arriva pure dal municipale di Lugano Lorenzo Quadri che su Facebook posta una foto di alcuni ragazzini che giocano a basket: «Ecco cosa succedeva oggi (ieri per chi legge, ndr) sul piazzale delle scuole di Caslano. Un esempio da manuale di quello che non si deve fare! È inaccettabile che gli sforzi di tutti vengano vanificati dai comportamenti irresponsabili di alcuni. E non ci sono scusanti anagrafiche. Il messaggio che bisogna stare distanti e non assembrarsi lo capisce anche un bambino delle elementari. Quelli della foto sono chiaramente più cresciuti. Sveglia!»