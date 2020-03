I valichi ticinesi vanno monitorati con una presenza fissica, fissa, da parte delle guardie di confine. È quanto chiede il Canton Ticino in una missiva inviata a Berna, dopo l’introduzione del decreto italiano che impone nuove restrizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Al Consiglio federale si chiede quindi «una presenza fisica ai valichi stradali, ferroviari e della navigazione, da parte del personale del Corpo federale delle guardie di confine». Da parte sua il Cantone, ha anche messo a disposizione il supporto della polizia cantonale.

Nella missiva inviata lunedì, di cui riporta la RSI, si chiedono anche disposizioni «simili alle misure indicate e in fase di attuazione da parte delle autorità italiane al confine nazionale» e di prendere contatto attivamente con l’Italia così da coordinare i controlli in entrata e in uscita.