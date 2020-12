Gli occhi di tutti sono puntati su Berna e sul Consiglio federale che nel pomeriggio di venerdì prenderà nuovamente posizione sulla situazione pandemica, forse per annunciare nuove misure. Fino a quando non si saranno espressi la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il ministro degli interni Alain Berset, si assisterà a speculazioni e potenziali scenari. Ma c’è qualcosa che è già stato messo nero su bianco, si tratta della presa di posizione del Consiglio di Stato trasmessa a Berna per dire la propria opinione su misure e metodo. Il Ticino non si mette di traverso, pur suggerendo alcune modifiche alla rotta proposta dal Consiglio federale. E una seduta d’urgenza è già stata pianificata a Palazzo delle Orsoline questo pomeriggio in coda alle comunicazioni che giungeranno dalla...