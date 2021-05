Nuovo punto informativo da Bellinzona per aggiornare la popolazione sull’avanzamento della campagna di vaccinazione nel nostro cantone. Relatori della conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline il direttore del dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e il direttore della divisione della salute pubblica Paolo Bianchi.

IL COMUNICATO STAMPA

Grazie alla conferma di importanti forniture del vaccino di Moderna nel mese di giugno, la campagna in Ticino può oggi essere estesa a tutta la popolazione: da subito anche le persone con 16 anni (compiuti) o più possono annunciarsi sulla piattaforma online per inserirsi nella lista di attesa di uno dei sei centri cantonali di vaccinazione. Oltre a Giubiasco (Mercato Coperto), Locarno (Palazzetto Fevi), Lugano (Padiglione Conza), Mendrisio (Mercato Coperto), Tesserete (Centro della Protezione civile), a partire dall’8 giugno sarà attivo un nuovo centro a Biasca (Stabile ex Nickelmesh, Via Industria 12, 6710 Biasca).

Il dipartimento della sanità e della socialità ricorda che i giovani tra i 16 e i 17 anni di età possono essere vaccinati unicamente con il vaccino di Pfizer, attualmente offerto solo nel centro cantonale di Giubiasco. Al momento dell’iscrizione, è quindi importante che le persone in questa fascia di età scelgano il Centro di Giubiasco. In caso contrario il sistema informatico non assegnerà alcun appuntamento.

A questo proposito, viene segnalato che a fronte di un aumento costante delle forniture di Moderna le forniture di Pfizer restano contenute. Ciò significa che la lista di attesa a Giubiasco viene smaltita molto più lentamente rispetto altrove. Per far fronte a questa situazione e permettere a tutti di essere vaccinati in tempi ragionevoli, le persone in attesa di un appuntamento a Giubiasco riceveranno oggi un SMS con un link che permetterà loro, se lo vorranno, di iscriversi parallelamente in un altro Centro di vaccinazione. Questo non modificherà la loro posizione nella lista di attesa: continuerà a fare stato la data in cui si sono iscritte.

Le persone che non sono in grado di effettuare una prenotazione online, o che non dispongono di un cellulare, possono rivolgersi al numero verde 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30). Il numero verde è inoltre disponibile anche per coloro che necessitano di spostare il secondo appuntamento nel rispetto del termine di 42 giorni dalla prima somministrazione.

LA CONFERENZA STAMPA

23% della popolazione vaccinata

Ad aprire la conferenza stampa è stato il direttore del DSS Raffaele De Rosa che ha ricordato come il Consiglio di Stato ha salutato positivamente le ultime disposizioni del Consiglio federale. «Questa settimana abbiamo superato le 200 mila dosi somministrate in Ticino. È stata messa in campo una macchina complessa dove tutti sono indispensabili», rileva parlando dell’andamento della campagna di vaccinazione. Oltre 80 mila persone sono state vaccinate completamente, ovvero il 23% della popolazione ticinese. «Con il completamento della vaccinazione delle persone a rischio entriamo nella fase di stabilizzazione, secondo il modello del Consiglio federale. Oggi possiamo quindi procedere con l’ultimo e decisivo passo della campagna di vaccinazione. Inoltre, questo weekend è attesa anche un importante fornitura di Moderna di 39 mila dosi», spiega De Rosa. Per quanto riguarda l’efficacia, nonostante la variante dominante, «il vaccino è uno strumento determinante per dare una svolta alla pandemia», chiosa.

Nuovo centro a Biasca dall’8 giugno

La parola è poi passata a Norman Gobbi che ha ricordato come il Ticino è il cantone che sta vaccinando più di tutti in Svizzera. La campagna di vaccinazione «vuole promuovere un sistema che ci consenta di tornare alla normalità e da oggi sono aperte le iscrizioni per la popolazione over 16. Inoltre, abbiamo deciso di implementare un ulteriore centro di competenza cantonale presso la sede della protezione civile a Biasca dall’8 giugno con l’obiettivo di rispondere a una necessità per garantire una maggior diversificazione. Questo nuovo centro risponde alle esigente della popolazione dell’alto Ticino ma anche dei Bellinzonese». I dati dei contagi di questa settimana sono i più bassi da 6-7 mesi, ricorda Gobbi.

Il Ticino ha fatto un cambio di passo

Ultimo relatore Paolo Bianchi che procede con qualche informazione più tecnica illustrando un grafico con le dosi somministrate e la percentuale di popolazione completamente vaccinata. «Tra un mese tutti coloro che vorranno avranno ricevuto la prima dose - rileva -. I limiti restano quelli delle forniture nonostante siano in crescita. Il Ticino ha fatto da poco più di un mese un netto cambio di passo relativo nelle vaccinazioni e oltre 20 mila dosi sono state somministrate nei centri cantonali». Per quanto riguarda la lista d’attesa che conta 18 mila persone, Bianchi spiega che «è anche per questo motivo che possiamo aprire le vaccinazioni agli over 16 che equivalgono a circa 100 mila persone. Nel corso della prossima settimana la lista d’attesa potrebbe esaurirsi». Con l’apertura ai 16.enni le priorità vengono definite e semplificate secondo il seguente schema:

Priorità 1: Persone con 65 anni compiuti o più, persone con malattie croniche ad alto rischio e donne in gravidanza con malattie ad alto rischio (necessario per questi ultimi due casi un certificato medico timbrato e firmato dal medico curante o dal ginecologo);

Priorità 2: Persone tra i 50 e i 64 anni di età

Priorità 3: Persone tra i 16 e i 49 anni di età

