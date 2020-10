Anche la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) propende per rinunciare alle black-list. La CDS - si legge in una presa di posizione diffusa lunedì - è d’accordo sul fatto che ai cittadini che non pagano il premio o la franchigia debba essere proposto un modello con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Tuttavia, andrebbero esaminate le eccezioni che riguardano in particolare i malati cronici. I responsabili cantonali della sanità sono favorevoli ad abolire le blacklist su cui compaiono i nomi delle persone morose. Inoltre, per tutti ci deve essere la garanzia di accesso a un’assistenza sanitaria adeguata. Questo eviterebbe fra le altre cose ulteriori controversie sulla definizione della nozione di trattamento d’urgenza medica. Secondo la proposta della commissione, che in giugno ha posto in consultazione fino a domani un progetto preliminare di modifica della LAMal, ai Cantoni devono essere concesse maggiori possibilità nella riscossione dei debiti derivanti dal mancato versamento dei premi. Quelli che assumono il 90% dei crediti degli assicuratori potranno farsi cedere gli attestati di carenza beni e gestirli direttamente. La CDS ritiene l’esborso finanziario del 90% troppo elevato e chiede una soluzione in cui i Cantoni si facciano carico dell’85% dei crediti, come avviene attualmente. Infine, accoglie senza obiezioni l’idea della CSSS-S riguardo ai giovani adulti, che in futuro non potranno più essere perseguiti per i premi e le partecipazioni ai costi non pagati prima del raggiungimento della maggiore età. Insomma, finché minorenni i figli non hanno alcuna responsabilità in materia, che ricade invece unicamente sui genitori. Il ritocco di legge in elaborazione vuole migliorare la procedura in caso di mancato versamento dei premi di cassa malati e dà seguito a un’iniziativa depositata dal canton Turgovia. Il progetto preliminare attua due mozioni approvate dal Parlamento. Sullo sfondo vi sono i costi elevati a carico dei Cantoni, che nel 2018 hanno dovuto sostenere oneri per oltre 385 milioni di franchi.