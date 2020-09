Con 85,2 anni il Ticino vanta la seconda più elevata aspettativa di vita in Europa, secondo Eurostat. A primeggiare è la regione di Madrid con 85,5 anni. Tra gli uomini, guida la classifica la provincia autonoma di Trento con 82,7 anni, davanti a Madrid. Tra le donne, le regioni con la più alta speranza di vita sono tutte spagnole: al primo posto c’è Madrid con 88,1 anni, seguita dalla Navarra con 87,3, stando all’Ufficio statistico europeo. Fra i sessi, a livello continentale, le donne hanno una speranza di vita media di 5,5 anni più elevata rispetto agli uomini: 83,7 contro 78,2. A livello regionale, si constata una speranza di vita più bassa nell’Europa dell’Est: nella regione bulgara del Severozapaden si muore per esempio in media 15,7 anni dopo il pensionamento (a 65 anni), mentre a Madrid i pensionati possono avere ancora 23,2 anni di vita davanti a sé.