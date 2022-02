Il Governo ticinese ha preso posizione oggi in merito alla consultazione lanciata lo scorso 2 febbraio dal Consiglio federale in merito a una serie di modifiche del dispositivo di provvedimenti nell’ambito della COVID-19. Il contesto epidemiologico, con un numero stabile di ospedalizzazioni nonostante un alto numero di nuovi contagi, ha indotto il Consiglio di Stato a esprimersi a favore della prima variante posta in consultazione, che prevede l’abbandono di principio di tutti i provvedimenti attualmente in vigore, compreso l’accesso con certificato a strutture ed attività di vasto interesse. «Riteniamo utile mantenere, se del caso sul piano cantonale, talune limitazioni d’accesso ai possessori di certificato, in primo luogo per proteggere strutture particolarmente sensibili come ospedali e case per anziani. L’accesso può tuttavia essere ristretto ai possessori di un usuale certificato di guarigione, vaccinazione o test». L’uso della mascherina , invece, è tuttora considerato efficace, poco limitativo della libertà personale e privo di ripercussioni significative per le attività economiche, sociali e culturali.

Il Cantone è pure d’accordo con l’abrogazione della regola «3G» attualmente vigente per l’entrata in Svizzera. Ma solo per le persone in provenienza da Stati o regioni non colpite da varianti preoccupanti del virus. «Per parallelismo con l’abrogazione pressoché completa delle limitazioni d’accesso a strutture e manifestazioni a persone con un certificato», è la giustificazione. Per il Consiglio di Stato sarebbe però opportuno mantenere la registrazione dei dati di contatto attraverso il PLF per le persone che arrivano da paesi non limitrofi (e quindi per l’entrata in Svizzera per via aerea o su autobus a lunga percorrenza). Questo strumento permetterebbe infatti di risalire con più facilità e rapidità alle persone giunte da determinate nazioni nel momento in cui in tale Stato dovesse emergere una nuova variante preoccupante come è avvenuto con la scoperta di Omicron in Sudafrica.