«Il Ticino in grado di accogliere 2.500 profughi»

Il Ticino è pronto ad accogliere i profughi in fuga. «I primi arrivi sono attesi nel giro di due o tre settimane, ed è presumibile che l’ingresso in Svizzera avvenga dalla frontiera nord», ha scritto la Sezione degli enti locali (SEL) ai Comuni. In Ticino, poi, «i profughi dovrebbero arrivare con bus e treni, facilitando la gestione dell’accoglienza». «Sul territorio contiamo già di 200/250 posti. Ma il dispositivo permette di arrivare fino a 2.500 posti», assicura Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

In una prima fase, «dovremo collocare i profughi nelle strutture protette e informarli sui loro diritti. In un secondo tempo, poi, dovremo pensare alla loro integrazione, distribuendoli sul territorio». In questa seconda fase, i Comuni avranno un...